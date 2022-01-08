37 ألف طالب يتقدمون لخامس أيام امتحان التوجيهي للدورة التكميلية

توجه، صباح اليوم السبت، 36815 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” الدورة التكميلية في يومه الخامس، من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

وقال المساعفة، إن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة 36705 طلاب، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهرا، بمشاركة 110 طلاب.

وأضاف المساعفة أن الطلبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة، سيتقدمون خلال الجلسة الأولى للامتحان، بمبحث الرياضيات، والإنتاج النباتي، والعلوم المهنية الخاصة، مبينا أن هؤلاء الطلبة سيمتحنون خلال الجلسة الثانية بمبحث رياضيات/كليات.