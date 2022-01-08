286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة بسبب السرعة الزائدة

اكدت الإدارات المرورية في الأمن العام أن خلو الطرق من المركبات في بعض الفترات الزمنية، يتطلب المزيد من الالتزام بالسرعات المقررة وتطبيق أولويات وقواعد السير عند التقاطعات وقطع الإشارات الضوئية.

وذكرت الدوريات الخارجية، أن الطرق الخارجية، خلال نهاية كل أسبوع، ما زالت تشهد تجاوزات للسرعات المقررة، بالرغم من التحذيرات المستمرة، وخطورة نتائج حوادث السير بهذه الحالات.

من جهتها، أكدت إدارة السير، تسجيل 286 حادثاً مرورياً في الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، نتج عنها عدة إصابات ووفاة طفل دهساَ في محافظة الزرقاء.