وزارة الخارجية تنفي اختفاء احد الدبلوماسيين الاردنيين في كازاخستان

نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم ابو الفول الاخبار التي تناقلتها وسائل اعلام حول اختفاء احد الدبلوماسيين في كازاخستان.

وقال في تصريح صحفي أن الوزارة تتابع شؤون الأردنيين في كازاخستان وهي على تواصل دائم معهم في ضوء المستجدات هناك.

واضاف بأن الوزارة ستصدر بيانا صحفيا حول الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الاعلام بخصوص اختفاء آحد الدبلوماسيين في كازاخستان.

ومن جانبه، أكّد السفير الأردني في كازاخستان يوسف عبدالغني، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع القائم بأعمال القنصلية في السفارة الأردنية في كازاخستان عدي الحديد، قائلا: “القنصل بخير”.

وتشهد كازاخستان تظاهرات عنيفة ما زالت تهز البلاد، منذ الأحد الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وخلفت عشرات القتلى.

وقد تمكنت السفارة الأردنية في كازاخستان من التواصل مع 200 طالب أردني يومي الخميس والجمعة من خلال الهواتف الأرضية، بسبب انقطاع في الإنترنت.

ودعت وزارة الخارجية، الأردنيين في كازاخستان، إلى “الابتعاد عن التجمهرات والتجمعات، وتوخي الحيطة والحذر” مع “الالتزام بحظر التجول في كازاخستان بالفترات المعلن عنها من قبل السلطات الرسمية.