ثمانية انفجارات تهز الليلة الماضية قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
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وزارة الخارجية تنفي اختفاء احد الدبلوماسيين الاردنيين في كازاخستان
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