فظاعة.. رجل اعمال مصري شهير يهتك عرض طفلتين في دار للايتام

تفاصيل كثيرة بدأت في الظهور للعلن حول قضية رجل الأعمال المصري الشهير، محمد الأمين الذي ضبطته السلطات المصرية، يوم امس الجمعة، بتهمة التحرش بفتيات في دار للأيتام يملكه.

قرار بالحبس

فقد قررت النيابة المصرية، أمس الجمعة، حبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على فتيات في دار أيتام.

ضجة كبيرة

وأثار ذلك ضجة كبيرة في الأوساط المصرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لاسيما بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تلقت بلاغا بقيام الأمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الإيتام، في إشارة إلى التحرش بهن.

صاحب قنوات شهيرة

ويعد “الأمين” من أقطاب رجال الأعمال في مصر، بدأ في شركة مقاولات تصنع إكسسوارات الحمامات، والمرافق المختلفة، وعمل لفترة طويلة في الكويت، قبل أن يعمل في مصر من خلال شركة استصلاح زراعي.

ونال الأمين شهرته الكبيرة من خلال شرائه مجموعة من القنوات الفضائية والصحف.

والأمين مؤسس مجموعة قنوات “سي بي سي”، و”مودرن”، بالإضافة إلي تأسيسه وكالة الأخبار العربية AUA، وقناة “النهار”، كما كان شريكا في مجموعة شركات “عامر غروب” العقارية.

تفاصيل التحقيقات

ونقلت بوابة “أخبار اليوم”، عن مصادر تابعت التحقيقات مع الأمين، أنه تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لاتهامه بهتك عرض طفلتين من نزلاء دار أيتام مملوكة له في بني سويف.

وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق استمعت لأقوال المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أمرت على أثرها بضبطه.

وكشفت المصادر أن الأمين نفى التهم الموجهة إليه وطالب جهات التحقيق باستدعاء مشرفة الدار وسماع شهادتها.

وعقب انتهاء سماع أقواله، أمرت النيابة بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات وباستدعائها المشرفة لسماع أقوالها.

كما طلبت استدعاء الطفلتين، للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما في دار الأيتام المملوكة له.

كيف تم القبض عليه

وكانت قوة أمنية قد توجهت عصر أمس الجمعة، للقبض على رجل الأعمال من داخل فيلته في منطقة التجمع الخامس، حيث تم اقتياده إلى قسم التجمع الخامس وعرضه على جهات التحقيق.

وطلبت السلطات، تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية لكشف ملابسات القضية.

غلق دار الإيتام

إلى ذلك، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، غلق دار “الأيدي الأمينة” للفتيات بلا مأوى في محافظة بني سويف مع إلغاء التراخيص الكاملة لها ونقل جميع الفتيات (18) إلى مؤسسة اجتماعية أخرى.

وفي التفاصيل، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

حيث استمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله، أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وسوف تستمع النيابة العامة اليوم وغدا لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.