ثمانية انفجارات تهز الليلة الماضية قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
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رغم انه أبغض الحلال عند الله.. انتشار ظاهرة الاحتفالات بالطلاق في السعودية!!
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