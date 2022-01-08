ثمانية انفجارات تهز الليلة الماضية قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
أهم العناوين
جرينتش+2 02:39
البابا المصري تواضروس الثاني يرفض بالمطلق فكرة “الدين الإبراهيمي” ويعتبرها هدماً للاسلام والمسيحية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني