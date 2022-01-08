اجواء باردة نسبيا اليوم السبت، وأمطار غدا حتى صباح الاثنين

تشهد أغلب مناطق المملكة، غدا الأحد وحتى صباح الاثنين، هطولاً للأمطار قد يصحبها الرعد، وتساقط البرد في بعض المناطق، وذلك نتيجة لتأثر المملكة لعدم الاستقرار الجوي.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن بداية الهطولات المطرية ستكون في المناطق الجنوبية تمتد ليلاً إلى كافة المناطق وتكون غزيرة على فترات.

وحذر في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

اما اليوم السبت فتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبياً أثناء النهار في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات الليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. وتتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويحتمل أن تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وزخات من البرد، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع أن تمتد الهطولات الى مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ بعد غد الإثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة في أغلب مناطق المملكة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 7 درجة مئوية، غرب عمان 16 – 5، المرتفعات الشمالية 16 – 6، مرتفعات الشراة 15 – 4، مناطق البادية 20 – 5، مناطق السهول 18 – 8، الاغوار الشمالية 22 – 10، الأغوار الجنوبية 24 – 13، البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.