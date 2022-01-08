ثمانية انفجارات تهز الليلة الماضية قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
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اجواء باردة نسبيا اليوم السبت، وأمطار غدا حتى صباح الاثنين
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