المعارِضة مضاوي الرشيد: 2021 حمل خيبات أمل للسعودية دوليا، وابن سلمان سيعاني في 2022

ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 21 وفاة و2033 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12831 والإصابات 1,076,040
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