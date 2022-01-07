ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 21 وفاة و2033 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12831 والإصابات 1,076,040

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 21 وفاة و2033 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12831 وفاة و1076040 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.42 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة وصل حاليا الى 25783 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم الجمعة إلى المستشفيات 95 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 86 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 719 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 15 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1164 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1037426 حالة.

كما أشار إلى إجراء 37481 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13793131 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4439605 اشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4040029 شخصا.

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