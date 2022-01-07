أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم الجمعة وغدا

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا أثناء النهار في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات الليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، تمتد مع ساعات الليل المتأخرة لتشمل العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة في أغلب مناطق المملكة، مع الفرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16- 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 6، وفي مرتفعات الشراة 15 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 4، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الأغوار الشمالية 25 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 11، وفي البحر الميت 25 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 9 درجة مئوية.

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