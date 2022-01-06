وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 19 وفاة و 2170 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12810 والإصابات 1,074,007
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وفقاً لموقع “والا” الاسرائيلي.. الاجتماع بين عباس وغانتس ساهم في تسخين العلاقات بين الاردن اسرائيل
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