وزارة الخارجية تمدد فترة قبول طلبات المتقدمين لوظيفة ملحق دبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، عن تمديد فترة قبول الطلبات للراغبين بدخول المسابقة للتقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي المعلن عنها في الصحف المحلية، أخيرا، لغاية 20 كانون الثاني الحالي.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن التمديد جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالتقدم للوظيفة من خلال المنصة الإلكترونية https://jordandiplomats.gov.jo.

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