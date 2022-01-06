استشهاد الشاب بكير حشاش خلال اشتباك مسلح فجر اليوم مع جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس/ فيديو
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وزارة الخارجية تمدد فترة قبول طلبات المتقدمين لوظيفة ملحق دبلوماسي
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