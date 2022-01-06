رغد صدام حسين تنشر فيديو لعرض عسكري مهيب أمام والدها، وتوجه رسالة تحية واحترام للجيش العراقي/ فيديو

وجهت رغد صدام حسين رسالة للجيش العراقي، ناشرة فيديو لعرض عسكري مهيب خلال حكم والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكتبت رغد صدام حسين على حسابها بتويتر “تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل، مشيرة إلى أنهم سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق”.

وأضافت أنهم “قدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع أمام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003″، حسب قولها.

والأسبوع الماضي، احتفت رغد بالذكرى الـ15 لستشاد والدها، الذي أعدم في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.

وقالت رغد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “تويتر” بهذه المناسبة إن والدها “لا يحتاج إلى شهادة أحد”، وأن محبة الناس له “ازدادت” بعد إعدامه، و”صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا”.

وأضافت: “بطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك”.

وشددت رغد على أن صدام حسين “أبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده، ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء، وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا”.