وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 19 وفاة و 2170 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12810 والإصابات 1,074,007
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جرينتش+2 09:29
“حاول طمس الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ بالقوة “.. بايدن يحمّل ترامب مسؤولية اقتحام الكابيتول
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