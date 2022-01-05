مقتل مطلوب بقضايا مخدرات أثناء محاولة القبض عليه

توفي أحد المطلوبين بقضايا المخدرات أثناء محاولة قوة أمنية القبض عليه في محافظة عجلون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية تابعت، اليوم الأربعاء، جمع المعلومات حول احد المطلوبين على قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها، بعد أن قام، فجر اليوم، بإطلاق عيارات نارية باتجاه قوة أمنية حاولت إلقاء القبض عليه في محافظة عجلون.

وتابع أنه جرت متابعة ذلك الشخص وتحديد مكانه في أحد الأحراش، وورود معلومات حول محاولته الفرار بمركبة طبية خارج المحافظة برفقة مطلوبين آخرين حاولا مساعدته على الفرار.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ولدى متابعة المركبة التي تقل المطلوبين، وإيقافها من قبل قوة أمنية، بادر 3 مطلوبين من بينهم المطلوب الرئيس بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة قاصداً إصابة رجال الأمن.

وبين أن القوة الأمنية طبقت قواعد الاشتباك معهم، ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، حيث ضُبط بحوزته سلاح أوتوماتيكي استخدمه لإطلاق النار، وأسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما لاذ شريكاه بالفرار من المكان والبحث جار عنهما.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة