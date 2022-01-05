"مجموعة العمل المالي الدولية" تعتزم قريبا جدا إدراج دولة ابن زايد في "القائمة الرمادية" لغسيل الأموال وتمويل الارهاب
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مجلة الدراسات الفلسطينية (العدد 129).. “فلسطين: البحث عن عنوان”
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