"مجموعة العمل المالي الدولية" تعتزم قريبا جدا إدراج دولة ابن زايد في "القائمة الرمادية" لغسيل الأموال وتمويل الارهاب
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جرينتش+2 02:29
“لانها مارست أقصى ما لديها منذ 2017 لغاية اليوم”.. الرئيس اللبناني لا يتوقع خطوات تصعيدية جديدة من السعودية
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