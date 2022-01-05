جميلات مبدعات.. هند صبري تهنئ إلهام شاهين وليلى علوي بعيدي ميلاهما



هنأت الفنانة التونسية هند صبري، كلا من الفنانة إلهام شاهين، وليلى علوي، بعيدي ميلادهما، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقد ظهرت هند صبري في الصورة، برفقة ليلي علوي وإلهام شاهين، وعلقت قائلة: “كل سنة وأنتنّ جميلات ومبدعات، بحبكم جدا وأنتو عارفين”.

وتشارك الفنانة التونسية في فيلم “السرب”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث العمل حول عمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، وقيام الجيش بالتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

وفيلم “السرب” من بطولة أحمد السقا، عمرو عبدالجليل، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، منى زكي، وتأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

وكانت هند قد خاضت السباق الرمضاني العام الماضي 2021، بمسلسل “هجمة مرتدة”، وتدور أحداثه حول قصة آخذت من أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

“هجمة مرتدة” من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، خالد أنور، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد جمعة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.