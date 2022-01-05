الحكومة تتكفل في علاج الطفلة تغريد النوباني

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء،على علاج المريضة الطفلة تغريد النّوباني على نفقة الحكومة.

وجاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أوعز إلى وزير الصحة بمتابعة حالة الطفلة النوباني ودراسة سبل علاجها بكل اهتمام، وبالسرعة الممكنة.

وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قد أكد سابقا أنه جرى متابعة حالة الطفلة تغريد النوباني البالغة من العمر 9 أشهر، والتي تعاني من انسداد في القنوات الصفراوية وفشل الكبد، فور علمه بحالتها من والدها قبل أسبوعين، حيث قام على الفور بالإيعاز للمعنيين في وزارة الصحة بعرض موضوع علاجها على لجنة المعالجات في الخارج للنظر في إمكانية علاجها في الخارج بسبب عدم توفر العلاج داخل الأردن واعطائها صفة الاستعجال.

وأضاف الهواري أنّ اللجنة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة للتوصية بمعالجة الطفلة تغريد في الخارج، لافتاً إلى أنه سيتم اصدار قرار بالموافقة على علاجها خلال اليومين المقبلين وعلى نفقة الحكومة.