ارتفاع حراري طفيف لكن الطقس سيبقى باردا بأغلب المناطق حتى السبت

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، اعلى من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 11 – 3، وفي مناطق البادية 17 – 3، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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