مجلس النواب يُقر خفض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما

وافق مجلس النواب على تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما.

وجاء ذلك باقرار تعديل المادة 16 من مشروع التعديلات الدستورية والمعدلة للمادة 70 من الدستور الأردني، خلال مناقشة المشروع تحت القبة اليوم الثلاثاء.

وقد صوت على التعديل 116 نائبا، حيث وافق منهم 110 نواب، وخالف 6.

ووفق التعديل اصبحت تنص على: يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره، وأن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

وكانت تنص المادة 70 على:

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.