سلطة المياه تضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة بالمفرق

ضبطت سلطة المياه بمنطقة الخالدية في المفرق، حفارة مخالفة تحفر بئرا في داخل مزرعة.

وقالت السلطة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية عن حفر حوض مائي بالمفرق، توجهت الفرق الفنية المختصة بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه والاجهزة الامنية في مديرية شرطة محافظة المفرق، إلى مكان الحفارة.

واضافت انه تم التحفظ على الحفارة بمديرية المشاغل المركزية، والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية، ونظمت الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.

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