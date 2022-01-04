في معركة "كسر عظم".. نصر الله يتهم قادة السعودية بدعم الارهابيين والتكفيريين عبر نشر الفكر الوهابي بالعالم/ فيديو
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حركة حماس تعلن إصابة خالد مشعل بفيروس “كورونا”
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