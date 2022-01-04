انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد141 يوما من الاضراب المفتوح

الخليل: حقق الأسـير هشام أبو هواش، مساء يوم الثلاثاء، انتصارًا بعد 141 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام؛ عقب قرار يقضي بالإفراج عنه بتاريخ ٢٦/٢ من العام الجاري.

وقال المحامي جواد بولس محامي الأسير هشام أبو هواش: “إنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال لإنهاء ملف الأسير أبو هواش”.

وذكر بولس: بأن الإتفاق يقضي بأن يتم الافراج عن أبو هواش في السادس والعشرين من الشهر القادم، وأن يبقى في مستشفى اساف هاروفيه قرب تل ابيب حتى موعد الافراج عنه.

وقد توجه عشرات الفلسطينيين إلى منزل الاسير أبو هواش في مدينة دورا جنوب الخليل، مطلقين الألعاب النارية إحتفالًا بانتصاره.

وقال شقيق الأسير هشام أبو هواش، في تصريح لإذاعة صوت الأسرى، عقب القرار: “سيتم الإفراج عن شقيقي هشام في السادس والعشرين من شهر فبراير المقبل”.

وأضاف: “انتصار هشام هو انتصار للشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن مشاهد الفرحة أمام المنزل لا يمكن وصفها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، إن الأسير أبو هواش انتصر وعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عنه في السادس والعشرين من شباط المقبل.

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، فقد كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.