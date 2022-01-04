تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 23 وفاة و2296 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12765 والإصابات 1,069,549
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النخالة: الصواريخ التي ضربت تل أبيب بأيادٍ فلسطينية كانت بإشراف سليماني
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