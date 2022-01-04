النخالة: الصواريخ التي ضربت تل أبيب بأيادٍ فلسطينية كانت بإشراف سليماني

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ التي ضربت تل أبيب لأول مرة بأياد فلسطينية، كانت بإشراف القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، شخصيا.

وأفادت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات النخالة جاءت خلال الاحتفال الذي عقد في العاصمة الإيرانية، طهران، إحياء للذكرى الثانية لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وذكر النخالة أن سليماني كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعا عن القدس وعن فلسطين وشعبها، موجها حديثه إلى إسرائيل، قائلا: “لن تسقط أمة ترفع الآذان وتقرأ القرآن، ولن تسقط أمة الشهادة هي أسمى أماني أبنائها”، مضيفا: “سنهزمكم وسننتصر عليكم بإذن الله تعالى”.

وشدد زياد النخالة على أن دم قاسم سليماني سُفك، بدعوى أنه كان عقبة أمام المشروعين، الأمريكي والإسرائيلي، واصفا إياه بـ”سيد شهداء المقاومة، وهو شهيد القدس وشهيد فلسطين”.

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