ارتفاع عدد السيارات المُخلص عليها خلال العام الماضي

ارتفع عدد السيارات المُخلص عليها محلياً وفقاً لبيانات دائرة الجمارك بنسبة 36.8 بالمئة خلال الشهور الاحد عشر من العام 2021، لتصل إلى 46945 سيارة مقارنة مع 34329 سيارة خلال نفس الفترة من العام 2020.

واشار بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، إلى أنه عند مقارنة أعداد السيارات المُخلص عليها مع نفس الفترة من العام 2019 فقد ارتفعت بنحو 22 ألف سيارة أو ما نسبته 3ر88 بالمئة.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع، الى ارتفاع عدد سيارات البنزين المُخلص عليها خلال الشهور الاحد عشر الأولى من العام 2021 بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020، وارتفاعها بنسبة 150 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019، بالإضافة إلى ارتفاع عدد سيارات الهجين (الهايبرد) المُخلص عليها خلال هذه الفترة بنسبة 5ر20 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 8ر59 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.

وفيما يتعلق بعدد سيارات الكهرباء المُخلص عليها خلال الشهور الاحد عشر الأولى من العام 2021 فقد ارتفع بنسبة 4ر58 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020، وبنسبة 5ر39 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.

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