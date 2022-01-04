أحدهما نائب قائد قاعدة رامات ديفيد الجوية.. مقتل ضابطين إسرائيليين بتحطم مروحية قبالة ساحل حيفا/ فيديو

: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل اللفتنانت كولونيل إيريز شحيني والرائد حان فوغل من سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للجيش قبالة سواحل حيفا الليلة الماضية.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الرائد فوغل طيار مروحية يبلغ من العمر 27 عامًا ويعمل في السرب 193، أما شحيني فيبلغ من العمر 38 عاما، وهو نائب قائد قاعدة رامات ديفيد الجوية.

وبيّنت يديعوت أن الضابط المصاب يعمل في سلاح البحرية الإسرائيلية، وهو برتبة رائد، وقفز من المروحية قبل تحطمها، وقد أنقذته الشرطة البحرية، وتم نقله إلى مستشفى رامبام وتم توصيف حالته على أنها مستقرة.

ولفتت الصحيفة إلى استئناف عمليات الفحص والبحث في موقع تحطم المروحية بمشاركة عشرات الجنود الذين يتحركون على الشريط الساحلي في محاولة للبحث عن بقايا المروحية، التي أقلعت من السرب 193، الليلة الماضية، من قاعدة رامات ديفيد التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في رحلة تدريبية قبالة سواحل حيفا.

وأعلن جيش الاحتلال عن إيقاف العمل بطائرات الهليكوبتر من نوع “عتليف” أو “الخفافيش”، وتعليق جميع رحلات التدريب، فيما كشف التحقيق الأولي أن المروحية ولدى عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت.

وعلق رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت على مقتل الطيارين الإسرائيليين، وقال: “هذه ليلة حزينة للغاية. أود أن أتقدم بأحر التعازي لأسر الذين قتلوا في تحطم المروحية. طيارو سلاح الجو الذين سقطوا في الحادث كانوا من أفضل جنودنا”.

وكتب وزير حرب الاحتلال بني غانتس على تويتر: “أود أن أتقدم بأحر التعازي لأسر القتلى في حادث الطائرة المروحية. لقد تحدثت مع رئيس الأركان، وأعد أن الجيش سيحقق في الحادث لاستخلاص الدروس اللازمة”.

وتخدم “عتليف” في سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال منذ أكثر من 25 عامًا، ويتم تشغيلها من سفن هجومية تابعة للبحرية لغرض تحديد الأهداف والمراقبة وتحديد المواقع والإنقاذ.

وفي السنوات الماضية قررت القوات الجوية والبحرية التابعة لجيش الاحتلال استبدالها، والبديل الذي تم اختياره هو مروحية سيكورسكي سيهوك، وهي النسخة البحرية من مروحية بلاك هوك، ولأسباب تتعلق بالميزانية، تقرر شراء طائرات هليكوبتر مستعملة من فائض البحرية الأمريكية.

لحظة سقوط الطائرة العسكرية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا pic.twitter.com/NaTOcCP34h — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) January 3, 2022