في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق صحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف، وظهور خاتمه يطلق الرصاص على مفاعل ديمونا
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مجلس النواب يمنح الملك صلاحية تعيين مدير الامن وقيادات دينية، ويرفض اعطاءه تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني
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