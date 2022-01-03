مجلس النواب يمنح الملك صلاحية تعيين مدير الامن وقيادات دينية، ويرفض اعطاءه تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني

وافق مجلس النواب، خلال جلسته الصباحية اليوم الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني، حيث صوت على التعديل 123 نائبا، أيد منهم القرار 115 نائبا، فيما خالفه 7 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

ويمنح التعديل للملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين.

وقد الغى التعديل عبارة “مدير الدرك” التي كانت في الفقرة “و” من المادة 40 للاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام.

كما رفض مجلس النواب اعطاء الملك صلاحية تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وجاء قرار مجلس النواب متوافقا مع قرار اللجنة القانونية.

وتاليا اسماء النواب المخالين: موسى هنطش، وأيوب خميس، وصالح العرموطي، وينال فريحات، وعدنان مشوقة، واحمد القطاونة، ومحمد ابو صعيليك.. فيحين امنتع عن التصويت النائب ماجد الرواشدة.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن آلية التعيين إذا كانت بإرادة ملكية دون توقيع الوزراء المعنيين لا تخلي الحكومة من المسؤولية، مشيرا إلى أن الدستور الأردني يوضح هذه المراحل.

وقال الخصاونة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إن الحكومة هي المسؤولة، والمساءلة امام مجلس النواب.

وأضاف أن “دستورنا واضح بأن السلطة التنفيذية مناطة بالملك والوزراء هم الوسيلة لذلك”، موضحا أن مجلس الوزراء يتولى ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما يوكل لغيره بموجب الدستور.

وعن اعطاء صلاحيات تعيين وزير البلاط الملكي الهاشمي للملك دون تنسيب من الحكومة قال الخصاونة، إن وزير البلاط ليس عضوا في مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذا المنصب هو مسمى لوظيفة في الديوان الملكي الهاشمي، ولا يخضع لاحكام المواد الدستورية التي تحكم تشكيل الوزراء ولا تصدر به ارادة ملكية سامية عند تشكيل الحكومات.