صعود.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 32 وفاة و1682 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12742 والإصابات 1,067,253
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في يوم ميلادها.. نادية لطفي بلغت القمة ورفضت انصاف الحلول
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