في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق صحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف، وظهور خاتمه يطلق الرصاص على مفاعل ديمونا
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جرينتش+2 11:25
في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق صحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف، وظهور خاتمه يطلق الرصاص على مفاعل ديمونا
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