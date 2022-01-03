في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق صحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف، وظهور خاتمه يطلق الرصاص على مفاعل ديمونا
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طقس بارد اليوم الاثنين وزخات خفيفة مساء الغد في مناطق متفرقة
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