طائرات الاحتلال تقصف اهدافاً في قطاع غزة فجر اليوم الاحد.. والمقاومة تتصدى لها بصاروخين من طراز "سام 7"/ فيديو
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جرينتش+2 02:07
كتلة منصور عباس تصوّت ضد افتتاح قنصلية أميركية في القدس المحتلة
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