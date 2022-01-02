تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 26 وفاة و1294 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12710 والإصابات 1,065,571

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 وفاة و1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12710 وفيات و1065571 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 38ر4 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 28906 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 75 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 75 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 848 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3578 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1023955 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29514 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13605243 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4376329 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3984252 شخصا.

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