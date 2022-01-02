الدغمي وابو يحيى يعتذران للشعب الأردني عن المشاجرات النيابية

عمان 2 كانون الثاني (بترا) – اعتذر رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، باسم المجلس من الشعب الأردني عما جرى أخيرا، والمرفوض شكلا ومضمونا.

واشار في مستهل جلسة النواب اليوم الأحد، الى احالة الموضوع بكامله للجنة القانونية، التي سترفع تقريرها الى مجلس النواب وهو صاحب القرار. كما تقدم الدغمي بالاعتذار من النائب رائد السميرات، فيما اعتذر النائب سليمان ابو يحيى من المجلس والشعب الاردني عما حدث.

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