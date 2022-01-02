الإمارات تشتري تقارير السعادة.. بينما تُغامر بنات وزوجات شيوخها وحكامها بالهرب من جحيمها بشتى الطرق

طائرات الاحتلال تقصف اهدافاً في قطاع غزة فجر اليوم الاحد.. والمقاومة تتصدى لها بصاروخين من طراز "سام 7"/ فيديو
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