"المجد" تهنئ ابناء امتها العربية والاسلامية بالعام الجديد (2022).. وتضرع الى المولى عز وجل ان يهبها العزم والانتصار
أهم العناوين
جرينتش+2 07:17
مديرية الأمن تحذر من الحالة الجوية المتوقعة وتدعو لانتهاج السلوك السليم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني