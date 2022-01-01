مديرية الأمن تحذر من الحالة الجوية المتوقعة وتدعو لانتهاج السلوك السليم

أكدت مديرية الأمن العام أهمية انتهاج السلوك السليم وإتباع النصائح والإرشادات الصادرة عنها نظراً للحالة الجوية المتوقعة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وخاصه في جنوب المملكة، وأخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض والغبار بفعل الرياح النشطة، مشددة على ضرورة مراعاة الاستخدام الأمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.

كما دعت المديرية إلى متابعة النشرات الجوية والتوعوية الصادرة عن الجهات المعنية والتقيد والالتزام بها حفاظاً على سلامتهم، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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