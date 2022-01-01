خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 31 وفاة و872 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12684 والإصابات 1,064,277

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 31 وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12684 وفاة و1064277 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.27 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 30808 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 75 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 874.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 19 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 21 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3196 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1020785 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27510 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13575729 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4361679 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3968084 شخصا.