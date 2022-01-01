جيش العدو يعلن انطلاق صاروخين صباح اليوم من غزة اثارا الرعب بين الصهاينة لدى سقوطهما قبالة سواحل تل أبيب

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، أن قذيفتين اطلقتا من قطاع غز تجاه البحر وسقطتا مقابل سواحل منطقة “غوش دان” وسط اسرائيل،

وذكر الجيش في البيان انه “بموجب السياسة المتبعة، لم تكن حاجة لتشغيل صافرات الانذار ولم تنفذ اية محاولة لاعتراض القذائف”.

ومن جانبها اعلنت الشرطة الاسرائيلية انها تلقت انباء عن سماع دوي انفجار كبير في عمق البحر قبالة شواطئ تل وسط اسرائيل، زاعمة ان القذيفتين لم تتسبا باية اضرار أو اصابات.

وبحسب موقع “واينت” فان سقوط القذيفين تسبب بحالة من الذهول والرعب بين السكان الذين سمعوا اصوات الانفجار بعد دقائق قليلة من الساعة 07:00 صباحا، حيث قالت امرأة تحدثت الى الموقع انها سمعت ما بين 3 الى 4 مرات صوت انفجارات قوية.

أسباب انطلاق القذائف من قطاع غزة غير واضحة الى الان بالنسبة لجيش الاحتلال الذي حاليا بمحاولة فهم ان كان الحالة الجوية العاصفة تسببت بانطلاق قذائف نتيجة للبرق

وفي غزة كشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية ، اليوم السبت، سبب اطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه غوش دان قبالة سواحل تل أبيب.

وبحسب المصدر، فإن الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة صباح اليوم كانت نتيجة الأحوال الجوية، ولم تكن في إطار الصواريخ التجريبية، مبينا أنه جاري متابعة الأمر من طرف المقاومة.