المطرب المعتزل أدهم النابلسي يؤم المصلين مساء اليوم/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، صورة للفنان المعتزل أدهم النابلسي وهو يؤم بالمصلين بحسب ناشر الصورة معلقا عليها: “آخر شي توقعت أكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم النابلسي”.

وكان النابلسي قد أعلن إعتزاله الغناء عبر فيديو على قناته الخاصة على الوتيوب، مُعبراً عن وجود أحلام وأهداف أخرى يُريد أن يُحققها بعيداً عن الغناء، مفاجئا جمهوره بإعلان اعتزاله نهائياً، وكشف عن السبب الذي دفعه لذلك، ليحدث ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر أدهم النابلسي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي أعلن فيه اعتزاله الغناء نهائياً قائلا إن رحلته في عالم الغناء لم تكن في رضا الله، وهو ما دفعه لاعتزال الغناء نهائياً، موضحاً التفاصيل في مقطع فيديو استعان فيه بعدد من الآيات القرآنية التي رتلها بصوته، مؤكداً أنه لن يختفي وإنما سيشارك الجمهور تفاصيل رحلته الجديدة، ليقوم بعد ذلك بحذف جميع أعماله وأغنياته عن قناته في اليوتيوب، إلا أنشودتين وأغنية خايف وفيديو إعتزاله.

https://www.facebook.com/watch/?v=463725448520227