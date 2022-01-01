تنبؤات ميشيل حايك: خطة لإعلان الاردن مملكة للسلام/ فيديو

بمناسبة انتهاء العام الماضي، نشرت قناة MTV اللبنانية ، ليلة امس الجمعة ، توقعات الفلكي المعروف ميشال حايك للعام 2022 للبنان والمنطقة والعالم.

وبخصوص الاردن، قال حايك :

يلعب الملك دورا بارزا في اكثر من عملية مصالحة في المنطقة ما يجعله ركيزة اساسية في المنطقة.

يتحدى عالم الطيران الأردني الخطر.

القضاء الاردني برسم الاستهداف.

يتفاجأ الشعب الاردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة.

الكشف عن خطة لإعلان الاردن مملكة للسلام.

عمان على موعد مع يوم أحمر قاسٍ.

لاكثر من مرة شرارة تحركات راح تندلع بالبرلمان الاردني

طوارئ تستدعي اقفال أكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت