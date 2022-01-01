"المجد" تهنئ ابناء امتها العربية والاسلامية بالعام الجديد (2022).. وتضرع الى المولى عز وجل ان يهبها العزم والانتصار
أهم العناوين
جرينتش+2 09:05
الجنرال كوخافي يعترف ان أجهزة أمن السلطة شنت عملية عسكرية في أزقة مخيّم جنين بتكليف من الجيش الإسرائيلي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني