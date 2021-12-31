الاعلام العبري يكشف عن صفقة تبادل أسرى وشيكة تتضمن تحرير 1921 أسيرأ فلسطينياً يتقدمهم ابطال عملية سجن جلبوع
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خلال مكالمة هاتفية بينهما امس.. بايدن وبوتين يتبادلان التحذيرات بشأن الأزمة الأوكرانية
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