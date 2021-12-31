الدفاع المدني يخمد حريق شقة في عمان ويخلي ساكنيها

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الدفاع المدني تعاملت مساء اليوم الجمعة مع حريق وقع في شقة بالطابق الأول لعمارة من أربعة طوابق في ضاحية الأمير حسن في العاصمة.

وبين، أن فرق الإنقاذ والإسعاف والإطفاء استجابت بسرعة وبكفاءة عالية للحريق الذي نجم عنه دخان كثيف انتشر في أرجاء العمارة كافة، الأمر الذي استوجب إخلاء ساكني العمارة في كافة الطوابق.

واضاف، أنه جرى أُخلاء (12) شخصاً عانوا من ضيق في التنفس، حيث عملت فرق الانقاذ على إخراج الأشخاص بواسطة المعدات المتخصصة.

بدورها، عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الذين نُقلوا لتلقي العلاج، وحالتهم العامة حسنة، وفُتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.

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