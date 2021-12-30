وزارة الصحة تُعلن اليوم الخميس عن تسجيل 30 وفاة و2045 إصابة بفيروس كورونا، و8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون
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هل يسمع الحكام العرب؟.. أشرف غني يعترف ان “الخطأ الوحيد” الذي ارتكبه هو الوثوق بالولايات المتحدة
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