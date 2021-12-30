منتهى الخيانة.. عباس يقول لغانتس: " سأستمر في محاربة المقاومة الفلسطينية حتى لو وضعوا المسدس في رأسي"
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جرينتش+2 11:41
مترجم عراقي سابق يكشف إن الجيش الأمريكي استخدم مادة مخدرة للقبض على صدام حسين
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