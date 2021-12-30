خبير طاقة يتوقُّع تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل

توقع خبير الطاقة هاشم عقل أن يجري تثبيت أسعار المشتقات النفطية رغم الارتفاع الطفيف للشهر الحالي، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وموسم الشتاء.

ورجح عقل، في حال اللجوء إلى رفع سعر البنزين، ألا يزيد عن عشرة فلسات على الليتر الواحد لكل من بنزين 90 و95

ويرى عقل أن الحكومة بهذا التثبيت تؤكد دورها في التخفيف عن المواطن وتوفير احتياجاته كافة بكلف معقولة، أوّلها المشتقات النفطية.

وقارن عقل الأسعار المحددة بتاريخ 30 تشرين الثاني بالحالية بدءاً بالبنزين، ليوضح أن سعر بنزين 90 محليا بلغ 835 فلساً بينما كان السعر العالمي 880 فلسا الشهر الفائت، أما في الشهر الحالي (كانون أول) السعر العالمي 845 فلس، بمعنى أنه أعلى من السعر المحلي بما مقداره 10 فلسات.

واضاف: أما البنزين 95 فسعره المحلي 1.070 دينار بينما كان سعره العالمي 1.120 دينار في الشهر الماضي السعر، وبلغ العالمي الحالي إلى 1.080 دينار، بمعنى أنه يوجد ارتفاع 10 فلسات عن المحلي.

وفيما يتعلق بالديزل: فالسعر المحلي 615 فلساً، أما السعر العالمي للشهر الفائت 677 فلساً بارتفاع مقداره 62 فلسا وانخفض السعر العالمي أمس إلى645 فلساً، لكنه بقي أعلى من المحلي بـ30 فلسا.

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