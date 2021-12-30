منتهى الخيانة.. عباس يقول لغانتس: " سأستمر في محاربة المقاومة الفلسطينية حتى لو وضعوا المسدس في رأسي"
أهم العناوين
جرينتش+2 02:27
استكمال صرف مخصصات برامج صندوق المعونة لعام 2021
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني