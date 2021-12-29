وزارة الصحة تُعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 34 وفاة و2220 إصابة بفيروس كورونا، و466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون
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جرينتش+2 08:59
وفاة شاب أربعيني غرقاً ببركة لتربية الأسماك في بني كنانة
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