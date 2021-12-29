وفاة شاب أربعيني غرقاً ببركة لتربية الأسماك في بني كنانة

توفي مواطن أربعيني غرقاً، اليوم الأربعاء ، في بركة مياه مخصصة لتربية الأسماك في منطقة عين الصفا بلواء بني كنانة شمالي إربد.

وقال متصرف لواء بني كنانة عمر القضاة لـ (بترا) إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثة المتوفى من البركة، فيما جرى الكشف على مكان الحادثة من قبل المدعي العام والطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية.

وبين أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.

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