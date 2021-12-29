وزارة الصحة تُعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 34 وفاة و2220 إصابة بفيروس كورونا، و466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 34 وفاة و2220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12590 وفاة و1059515 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 88ر4 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 35483 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 116 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 108 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 945 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 23 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 22 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3812 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1011442 حالة.

كما أشار إلى إجراء 45533 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13462192 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4345297، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3949716 شخصا.

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون

كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” في المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة (بترا)، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ”أوميكرون” في الأردن وصل إلى لـ 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية. وأكد الدكتور البلبيسي، أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.