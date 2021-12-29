حماس تهاجم عباس بشدة عقب لقائه وزير الحرب الصهيوني "لتعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والحفاظ على الاستقرار"
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جرينتش+2 01:31
قطر تعيد الأردن إلى القائمة الحمراء للسفر اعتبارا من السبت المقبل
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